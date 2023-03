Carlos III sobre a guerra na Ucrânia: "liberdade e dignidade humana foram brutalmente espezinhada"

O Rei de Inglaterra falou ao parlamento alemão, na quinta-feira. No seu discurso, entre o inglês e o alemão, falou da "guerra de agressão contra a Ucrânia", palavras do próprio Carlos III, que "trouxe um sofrimento inimaginável a tantas pessoas inocentes". O filho de Isabel II mostrou-se "chocado" com a destruição, e não só a material.

Inúmeras vidas foram destruídas; a liberdade e a dignidade humana foram brutalmente espezinhadas. A segurança da Europa está ameaçada, tal como os nossos valores democrático. Carlos III Rei de Inglaterra

Trata-se da primeira deslocação do monarca britânico ao estrangeiro. Em Berlim sublinhou os laços históricos entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, tanto a nível político como cultural.

Brexit fora do discurso de Carlos III no Bundestag

Aos deputados o monarca não falou do Brexit, que levou à tensão entre os países da União Europeia e o Reino Unido. O discurso centrou-se na parceria entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Carlos III falou, várias vezes, de um novo começo, sem se alongar sobre a matéria.

O discurso do monarca britânico foi recebido com uma ovação, de pé, pelo parlamento. Isto apesar das críticas expressas pela oposição na noite anterior. o líder do Partido de Esquerda Martin Schirdewan, membro do Die Linke, da esquerda germânica, tinha afirmado não ser "apropriado que o mais alto órgão Democrático" da Alemanha "se curvasse perante um monarca".

O legado de Isabel II

Carlos recordou também a mãe, que visitou a Alemanha mais de 15 vezes durante o seu reinado de 70 anos, incluindo cinco visitas de estado. A monarca, segundo o filho, trabalhou "arduamente" pela reconciliação entre britânicos e alemães, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. "A minha mãe sabia o que significava esta reconciliação, um enorme feito", frisou Carlos III e era importante não apenas pelo facto de o seu marido, o príncipe Felipe, ter raízes alemãs.