Carlos III discursa hoje no Parlamento alemão

Carlos III protagoniza hoje um momento histórico. O rei de Inglaterra será o primeiro monarca a discursar no Bundestag, o Parlamento alemão.

Carlos III e a esposa, Camila, participaram ontem num banquete de Estado em Berlim, organizado pelo presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.

A deslocação à Alemanha constitui a primeira visita oficial do monarca, com o objetivo de fortalecer laços com a Europa na era do pós-Brexit.

Frank-Walter Steinmeier, presidente alemão:"A 29 de março de 2017, o Reino Unido início a saída da União Europeia e hoje, exatamente seis anos mais tarde, estamos a virar a página. Olhamos para o futuro com circunstâncias diferentes, mas ainda juntos. Seja o que for que nos espera, sei que a amizade anglo-alemã continua a ser importante e forte. A nossa amizade é importante e forte."

O monarca disse algumas palavras em alemão.

Carlos III:"A minha esposa e eu estamos profundamente tocados pela forma calorosa como fomos recebidos na Alemanha."

Para além do discurso perante os deputados alemães, depois de um encontro com o chanceler Olaf Scholz, a visita de três dias terá outros momentos inéditos.

Carlos III será o primeiro monarca britânico a colocar uma coroa de flores no memorial às vítimas alemãs dos bombardeamentos aliados durante a Segunda Guerra Mundial.