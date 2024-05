Eleições europeias: o que é que os partidos querem fazer em matéria de migração e asilo?

À medida que as eleições para o Parlamento Europeu se aproximam, a Euronews analisa o que os partidos pretendem fazer com aquele que é, sem dúvida, o tema mais polémico da agenda política: a migração e o asilo.

Os candidatos eleitorais vão poder fazer campanha sobre o Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo, uma reforma abrangente que introduzirá regras previsíveis e coletivas para gerir o acolhimento e a relocalização dos requerentes de asilo, aprovada em março pelo Parlamento Europeu após anos de impasse entre os Estados-Membros.

Tirar o máximo partido desta reforma não testada será uma das principais prioridades do bloco no próximo mandato, especialmente depois de o número de pedidos de asilo ter atingido 1,14 milhões em 2023, um máximo de sete anos.

Mas os partidos que disputam assentos no hemiciclo têm mais ideias sobre a questão quente, desde um bloqueio naval total até uma maior proteção para os refugiados LGBTQ+.

Eis o que cada manifesto se compromete a fazer em matéria de migração e asilo.

PPE: mais Frontex, mais acordos

“Os princípios orientadores da nossa política de migração são a humanidade e a ordem. Queremos acabar com a migração descontrolada", afirma no seu manifesto o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, a maior formação no Parlamento e que deverá manter-se como tal.

O partido está empenhado em reforçar as fronteiras externas e quer uma monitorização “rigorosa” de todas as chegadas irregulares e um controlo eletrónico “abrangente” em todos os pontos de entrada. Se as fronteiras externas não forem suficientemente seguras, o PPE não “exclui” a introdução de controlos nas fronteiras internas, que alguns países já têm.

Além disso, o PPE prevê um reforço do papel e do orçamento da Frontex, a agência de controlo das fronteiras e da guarda costeira do bloco, com 30 mil funcionários - um aumento a triplicar, em comparação com os 10 mil que a Frontex deverá ter até 2027.

Mas a proposta mais vistosa do manifesto é a iniciativa de transferir os requerentes de asilo para países “seguros” e, consequentemente, processar os seus pedidos fora do bloco. “No caso de um resultado positivo, o país terceiro seguro concederá proteção ao requerente no local”, diz o manifesto.

O regime indefinido suscitou comparações com o controverso “plano Ruanda”, que o Reino Unido tentou estabelecer durante anos para transportar migrantes para o país africano e que foi alvo de múltiplos desafios legais até à sua recente aprovação final.

Durante o primeiro debate entre os candidatos principais, Ursula von der Leyen, do PPE, foi questionada sobre a possibilidade de uma proposta deste tipo respeitar os direitos humanos, tendo afirmado que qualquer acordo futuro teria de ser compatível com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), que Londres tem repetidamente desafiado.

Von der Leyen também defendeu os acordos multimilionários que a sua Comissão Europeia assinou com países vizinhos, como a Tunísia, a Mauritânia e o Egipto, para impulsionar as suas economias nacionais e diminuir a saída de pessoas em situação irregular.

O manifesto do PPE apela à continuação desta estratégia e à utilização das políticas comerciais, de desenvolvimento e de vistos como alavanca para obrigar os países de origem a aceitar de volta os migrantes que abandonam o seu território. Também propõe um “plano de investimento europeu em África para abordar mais eficazmente as causas profundas da migração”.

O número de pedidos de asilo apresentados na UE atingiu em 2013 um máximo de sete anos, com mais de 1,1 milhões. Petros Karadjias/AP

Socialistas: uma abordagem justa e humana

O Partido Socialista Europeu (PES) é bastante conciso em matéria de migração e asilo: pretende que o Novo Pacto seja aplicado de forma “justa, segura e previsível”, no pleno respeito dos direitos humanos e da “dignidade das pessoas”.

Para eles, isto significa condições de acolhimento “humanas e decentes”, assistência jurídica aos requerentes, proteção especial para as crianças e luta contra os traficantes.

Tal como o PPE, os PES defende o reforço das fronteiras externas do bloco e a cooperação com os países de origem e de trânsito, mas distingue-se por rejeitar explicitamente “qualquer forma de externalização das fronteiras da UE”.

“Nunca criminalizaremos a assistência humanitária e apoiamos uma missão europeia de busca e salvamento no Mediterrâneo”, acrescentam. (Desde 2014, mais de 28 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no mar)

O PES também pretende promover políticas inclusivas para ajudar os refugiados a integrarem-se no mercado de trabalho europeu e apoiar as autoridades locais que trabalham no terreno.

Liberais: clareza e estabilidade

A plataforma conjunta dos liberais, conhecida como Renew Europe Now, baseia-se num compêndio sucinto de 10 prioridades.

No que diz respeito à migração e ao asilo, o grupo defende que o tema tem dois inimigos: os populistas que "atiçam o racismo" e as redes de traficantes que jogam com "as esperanças e as vidas das pessoas que tentam escapar à miséria ou à guerra".

O combate a ambos exige "clareza e estabilidade" para aumentar as garantias legais para os que chegam à Europa e mais oportunidades para os migrantes nos seus países de origem.

Os liberais sublinham a necessidade de "vias económicas legais" para preencher as vagas de emprego: "Uma vez que a escassez de mão de obra é uma realidade, temos de integrar os talentos de que necessitamos", afirma o grupo.

Verdes: não aos acordos sujos

"O direito de asilo não está em negociação", afirmam os Verdes, antes de apresentarem uma série de propostas sobre migração e asilo.

O grupo defende um "mecanismo de recolocação obrigatória" para garantir que todos os 27 Estados-Membros assumam a responsabilidade, a introdução de "vistos climáticos" para vítimas de catástrofes naturais fora do bloco e uma atenção especial aos requerentes de asilo LGBTQIA+, que podem sofrer perseguição apesar de virem de um país que, no papel, é "seguro".

Os Verdes, tal como os socialistas, exigem uma missão de busca e salvamento liderada pela UE no Mediterrâneo e acrescentam que a Frontex deve reforçar o seu "mandato humanitário" e a sua responsabilidade perante os parlamentos. Os Verdes pedem também o fim dos controlos nas fronteiras e a "criminalização" das ONG.

"As pessoas não devem ir para a prisão pelo simples facto de pedirem asilo", afirmam.

Os Verdes opõem-se aos "acordos sujos com ditadores", referindo-se aos acordos com a Tunísia e o Egipto (que os conservadores apoiam sem reservas), e defendem que a ligação entre a ajuda ao desenvolvimento e a gestão da migração é "pouco ética".

"Não podemos aceitar que os refugiados e os migrantes sejam explorados para obter ganhos geopolíticos. O tráfico de seres humanos nunca deve ser uma arma de guerra híbrida", afirmam.

No que diz respeito ao emprego, o grupo propõe um novo Código de Migração para alargar o acesso aos vistos, facilitar o acesso dos estudantes estrangeiros ao mercado de trabalho e uma "campanha global" para regularizar a situação dos imigrantes sem documentos ("sans-papiers") que vivem no bloco.

No último ano, a UE celebrou acordos com países vizinhos, como o Egipto, numa tentativa de diminuir a migração irregular. União Europeia, 2024.

ECR: tudo sobre a externalização

Sem surpresa, o partido de extrema-direita Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), que engloba forças como os Fratelli d'Italia (Itália), Lei e Justiça (Polónia), Vox (Espanha) e Nova Aliança Flamenga (Bélgica), tem as propostas mais radicais em matéria de migração e asilo.

O partido afirma no seu manifesto que os Estados-membros não devem obrigar "os seus cidadãos a acolher imigrantes ilegais sem o seu consentimento", uma declaração contundente que ataca o sistema de "solidariedade obrigatória" previsto no Novo Pacto. (O sistema oferece três opções possíveis aos países, sendo uma delas a deslocalização).

O ECR propõe uma estratégia de controlo de "todos os pontos de entrada possíveis" por via aérea, terrestre e marítima, com base em infraestruturas fronteiriças "reforçadas", um papel reforçado da Frontex e da Europol e novas medidas para combater o tráfico, aumentar os repatriamentos e, sobretudo, "colaborar com países terceiros na externalização da gestão da migração".

"O nosso objetivo é garantir que a maioria dos pedidos de proteção internacional sejam avaliados diretamente fora da UE", afirmam.

Isto faz eco do protocolo que quebra as normas, assinado no ano passado pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a política mais proeminente da ECR, para processar até 36 mil pedidos de asilo por ano em dois novos centros que serão construídos na Albânia.

Outra das ideias de Meloni, uma missão naval da UE para "bloquear as partidas ilegais", em vez de salvar os imigrantes em perigo, também consta do manifesto. (De acordo com o direito internacional, os bloqueios navais são considerados um ato de guerra).

"Para evitar abusos no sistema de asilo, insistiremos em conceder asilo apenas a refugiados genuínos", afirma o grupo, sem explicar o que é um "refugiado genuíno".

A esquerda: anular o Novo Pacto, dissolver a Frontex

Em vez de ter uma secção separada dedicada à migração e ao asilo, A Esquerda aborda o tema num capítulo mais vasto intitulado "Co-desenvolvimento, não dominação colonial e hegemonia".

O grupo apela a uma "rutura com a Europa Fortaleza", repudia a externalização da política de migração baseada no "financiamento de regimes sanguinários" e exige "solidariedade obrigatória" entre todos os Estados-membros.

"Se a UE quer reduzir o número de refugiados e migrantes, tem de promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável no Médio Oriente, na África Subsariana e no Sul da Ásia, em vez de participar em intervenções militares, alimentar guerras civis e explorar recursos naturais", lê-se no manifesto.

O novo pacto deve ser "anulado" porque, na sua opinião, condena os requerentes de asilo à detenção e à deportação. Igualmente digna de nota é a sua proposta direta para a "dissolução" da Frontex.

Identidade e Democracia: desaparecidos em ação

O grupo de extrema-direita, que inclui a Alternativa para a Alemanha (Alemanha), o Rassemblement National (França) e a Liga (Itália), não publicou um manifesto comum antes das eleições de junho - pelo menos, ainda não.

Numa declaração de princípios adoptada em 2022, a ID rejeitou "a forma como a União Europeia está a diluir ainda mais as fronteiras da Europa, transformando-as numa gestão de direitos migratórios em vez de limites geográficos do continente onde os seus próprios cidadãos europeus são guardados e protegidos".