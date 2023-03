Porque é que tantos jovens estão a lutar contra a reforma das pensões de Macron?

Para muitos jovens, o mundo da reforma das pensões é uma ideia abstrata. Confrontados com questões como o aquecimento global e o desemprego, os "Gen Z" já têm o suficiente com que se preocupar, antes de começarem a pensar nas pensões de reforma.

Desde que o presidente francês Emmanuel Macron anunciou os seus planos de aumentar a idade da reforma, de 62 para 64 anos, em janeiro, manifestações contra esta intenção têm varrido toda a França. E os jovens têm estado cada vez mais na linha da frente.

A nossa repórter Anelise Borges foi a Paris descobrir a razão.

Sair às ruas por uma causa, mas não a reforma das pensões

Enquanto alguns jovens estão preocupados com a reforma de Macron, muitos dizem que estão a sair à rua para expressar um sentimento de descontentamento mais geral.

Romane, uma estudante de 21 anos, disse a Anelise: "Somos contra todas as políticas do governo. [...] O que está em jogo é muito mais vasto (do que a reforma)".

O analista político Philippe Moreau-Chevrolet reiterou esta ideia: 'Há um paralelo a traçar com (os protestos) Maio de 68 porque, em 1968, tínhamos um velho presidente, De Gaulle, que era importante para uma geração, mas não para a geração jovem. E passa-se o mesmo com Emmanuel Macron - ele é o presidente da velha geração".

59,2% dos jovens entre os 18-24 anos votaram em Macron na segunda volta das eleições presidenciais de 2022, mas 41% deste grupo etário não votaram de todo. Também não devemos esquecer aqueles que não tinham idade suficiente para votar.

No caminho para a "autocracia"?

Muitos jovens manifestantes também acreditam que estão a defender o seu direito de influenciar a tomada de decisões governamentais. A fim de aprovar a sua reforma, o Presidente Macron contornou o Parlamento, recorrendo ao artigo 49.3 da Constituição francesa, um movimento que os opositores veem como uma ameaça à Democracia. Embora o governo diga que a sua abordagem foi legítima e necessária, alguns sentem que Macron está a tornar-se cada vez mais autocrático.

Dos protestos pacíficos à violência

É também verdade que os jovens, na sua maioria estudantes e solteiros, têm muitas vezes menos a perder quando se manifestam.

Ainda assim, à medida que os protestos contra a reforma das pensões se tornam mais violentos, os riscos também aumentam.

Em Paris, Anelise falou com vários jovens manifestantes que foram colocados sob custódia policial. Solal, de 18 anos, é um deles e explicou-lhe que lhe "bateram-me". Questionado sobre se acredita que o objetivo é fazê-los desistir, disse que sim mas que não devem fazê-lo.