Incêndios florestais ameaçam casas nas Astúrias

As chamas não dão tréguas e ao que tudo indica resultam de fogo posto.

As autoridades espanholas estão a investigar a vaga de fogos florestais na região das Astúrias, no norte do país.

Na quinta-feira deflagraram mais de cem incêndios florestais, à medida que as temperaturas sobem para níveis recorde.

Várias casas ficaram ameaçadas e os ventos fortes estão a dificultar o trabalho dos bombeiros.

Também são chamados a combater um outro incêndio que lavra, há dias, na região de Valência.