Incêndios devastadores no Canadá. Em Alberta mais de 400 mil hectares de floresta já foram consumidos pelas chamas.

A região oeste do Canadá continua a ser desafiada por fogos devastadores. Cerca de uma centena de incêndios florestais permaneciam ativos, só em Alberta. Eram 25 os que continuavam fora de controlo, de acordo com as autoridades.

Danielle Smith, a autoridade máxima para o estado de Alberta, esclarecia que o primeiro-ministro do país. Justin Trudeau lhe garantiu que as Forças Armadas canadianas iriam ser destacadas. Seria preciso, apenas que a equipa de comando de incidentes determinase a "melhor forma de as integrar nas equipas".

Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, quando 400.000 hectares de floresta a arderem em menos de uma semana.

Alberta, tem vivido uma primavera quente e seca, as autoridades esperam que a chegada de temperaturas mais baixas e alguma chuva ajude a conter a situação, mas pensasse que os incêndios vão continuar durante meses.