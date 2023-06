Incêndios florestais no Canadá levam a alerta de má qualidade do ar nos EUA

EUA sob um manto de fumo e alerta de má qualidade do ar devido ao fumo dos incêndios que devastam o Canadá.

Enquanto o Canadá lida com uma série de incêndios florestais violentos que se propagaram das províncias ocidentais até ao Quebeque, o vento transportou o fumo para sul, desencadeando alertas relacionados com a qualidade do ar em, pelo menos, 16 estados dos EUA.

Nova Iorque tornou-se na quinta cidade mais poluída do mundo. As escolas públicas viram-se obrigadas a cancelar as atividades ao ar livre.

No aeroporto de LaGuardia, e devido à fraca visibilidade, não descolaram nem aterraram voos, temporariamente.

De acordo com a página na internet FlightAware, que rastreia voos em todo o mundo, as companhias aéreas dos EUA cancelaram 120 voos e mais de 1.900 partiram atrasados.

No estado do Ohio, o organismo que monitoriza a qualidade do ar tinha prolongado o alerta que estava em vigor, da meia-noite de 8 de Junho até às 23:59 do dia seguinte, por se esperarem "concentrações elevadas de partículas".

No Canadá, os bombeiros continuavam a lutar para pôr fim aos incêndios. A área ardida era já superior a 8,7 milhões de hectares.