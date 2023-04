De Euronews

O primeiro grande incêndio florestal de 2023 no departamento francês dos Pirenéus Orientais queimou cerca de 930 hectares de vegetação, uma região grandemente atingida pela seca.

As autoridades informaram que o fogo "atravessou a fronteira com Espanha" e que do ponto de vista da proteção das pessoas e bens “a situação está controlada”.

As 300 pessoas que tinham sido retiradas durante a tarde de domingo já "puderam, na sua maioria, regressar às suas casas."