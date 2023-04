Quatro avalanches na zona Nord-Troms, no norte da Noruega, ceifaram quatro vidas na sexta-feira, deixando ainda várias pessoas desaparecidas.

Um grupo de cinco italianos foi apanhado por uma delas, em Lyngen. Um dos elementos do grupo morreu e dois ficaram feridos, um em estado grave.

Outro grupo turístico foi atingido em Kildalen, tendo uma pessoa morrido.

Dois corpos foram descobertos numa quinta em Reinoya, onde um celeiro e um rebanho de cerca de 140 cabras foram varridos para o mar.

O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre descreveu as mortes como "um trágico início da Páscoa".

O mau tempo vai continuar

O jornal local Aftenposten noticiou que as autoridades aconselharam as pessoas a manter-se afastadas das áreas afetadas, uma vez que o mau tempo tem dificultado as tentativas de resgate, descrevendo a situação como extremamente grave.

Tinham sido emitidos avisos de tempestade, neve e ventos fortes para sexta-feira e sábado e muitas pessoas foram forçadas a evacuar as suas casas em pequenas cidades de Troms durante pelo menos 48 horas, devido ao elevado risco de mais avalanches.

Há um risco significativo de mais avalanches no domingo em muitas áreas do norte da Noruega.

Nesta altura do ano, ocorrem avalanches quase todos os dias na Noruega, com até 7% do território do país em risco, dizem os especialistas.

Perturbações de trânsito

As derrocadas de neve têm estado a provocar também perturbações no trânsito. Duas avalanches encerraram a estrada de acesso à cidade de Hammerfest, em Finnmark, e há avisos de condições de ciruclação muito difíceis, devido à enorme quantidade de neve e ventos fortes em várias regiões.

Os avisos das autoridades pedem às populações que estejam preparadas para todas a condições metorológicas.

Os especialistas nas viagens à Noruega consultam o site varsom.no para obter as últimas informações sobre avalanches e pedem às pessoas que descarreguem a aplicação Regobs que ajuda a planear uma rota segura.

A informação sobre previsões meteorológicas pode ser encontrada neste sítio web yr.no.

Os peritos aconselham os esquiadores a utilizarem um guia certificado.