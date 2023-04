Búlgaros tentam estabilidade política na quinta eleição em dois anos

Os búlgaros vão às urnas este domingo, no país e no estrangeiro, para eleições legislativas antecipadas. Esta é a quinta vez em dois anos que a Bulgária vota para escolher um novo parlamento.

Depois de votar, no domingo de manhã, o antigo primeiro-ministro, Boyko Borissov, líder do partido GERB, disse que "a sabedoria dos políticos é a única saída para a crise e que a Bulgária deve ter um governo estável".

Kiril Petkov, líder do movimento "Continuamos a Mudança", que concorre a esta eleição em coligação com a "Bulgária Democrática", disse, após exercer o direito de voto: "Votei por um governo europeu normal, por estradas europeias normais, cuidados de saúde europeus normais, educação europeia normal".

O presidente, Rumen Radev, também votou durante a manhã, em Sófia, tendo dito à saída da urna de voto: "Espero que a razão e os princípios prevaleçam. O mais importante é votar hoje. Apelo aos búlgaros para que votem de modo a não deixarem que outra pessoa decida o seu destino".

Os búlgaros procuram neste escrutínio estabilidade governativa. Pela primeira vez na história democrática do país, decorrem cinco eleições para o parlamento no prazo de dois anos. Em 2021 foram eleitos três parlamentos:- a 4 de abril e 11 de julho - que não conseguiram formar um governo e tiveram de ser dissolvidos; e a 14 de novembro, uma assembleia parlamentar de curta duração após o governo do primeiro-ministro, Kiril Petkov ter sucumbido a uma moção de censura.

As eleições legislativas de 2 de outubro de 2022, também não conseguiram criar um governo estável.

Veremos se é à quinta tentativa que a estabilidade política é alcançada na Bulgária. De acordo com as sondagens é pouco provável, já que estas indicam um equilíbrio de forças, com empate técnico, entre Borissov e Petkov.