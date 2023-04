Papa dedica homilia de Domingo de Ramos aos marginalizados

Um dia depois de ter saído do hospital onde esteve internado com uma bronquite, Francisco presidiu à Missa de Domingo de Ramos.

Perante uma Praça de São Pedro lotada de fiéis e para o mundo, o Papa dedicou a homilia aos marginalizados.

O Domingo de Ramos abre uma pesada agenda de celebrações da Semana Santa, que se estendem até ao Domingo de Páscoa, no próximo dia 9 de Abril.

A saúde frágil do líder da Igrej a Católica, atualmente com 86 anos, tem levantado algumas questões quanto a uma eventual renúncia e o futuro do Vaticano.