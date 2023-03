Mesmo internado no Hospital Gemelli devido a uma bronquite, o Papa Francisco não se demite das suas funções da líder da igreja Católica. De acordo com o Vaticano, o Sumo Pontífice aproveitou para fazer uma visita às crianças na ala pediátrica e batizou mesmo um recém-nascido. Espera-se que o Papa Francisco tenha alta este sábado, a tempo de celebrar a missa do domingo de Ramos.