Papa Francisco condena "ataque terrorista vil" em Moscovo

De Euronews

Na oração do Angelus, lida na missa do domingo de Ramos na Praça de São Pedro, Francisco condenou o "ataque terrorista vil" em Moscovo, frisando que se trata de "ações desumanas que ofendem Deus". O líder da Igreja Católica relembrou também as vítimas das guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

PUBLICIDADE

O papa Francisco condenou o atentado de sexta-feira em Moscovo, referindo-se aos acontecimentos como um "ataque terrorista vil" e como "ações desumanas que ofendem Deus".

"Garanto as minhas orações pelas vítimas do vil ataque terrorista perpetrado em Moscovo”, disse o Papa Francisco na oração do Angelus, lida na missa do domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Ucrânia "martirizada" e sofrimento imenso em Gaza

O Sumo Pontífice reiterou os apelos à paz na Ucrânia "martirizada" e também na Faixa de Gaza.

Rezemos por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa da guerra; penso especialmente na martirizada Ucrânia. Por favor, não esqueçamos a martirizada Ucrânia! Pensemos também em Gaza, que está a sofrer muito, juntamente com outros lugares de guerra.", vincou Francisco.

Desde o início da agressão russa contra a Ucrânia, o Papa Francisco nunca deixou de fazer apelos ao fim das hostilidades.

O Papa Francisco disse que os recentes e intensos ataques russos contra infra-estruturas não estão apenas a causar morte e sofrimento, deixando muitas pessoas sem eletricidade, mas também correm o risco de criar “uma catástrofe humanitária ainda maior”, referindo-se à central nuclear de Zaporíjia.

De acordo com o Vaticano, cerca de 60 mil pessoas juntaram-se na praça de São Pedro e na via della Conciliazione para acompanhar a celebração do Domingo de Ramos.