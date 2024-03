Ucrânia, 2 anos depois: Como a população se está a adaptar a uma guerra de longa duração

A Ucrânia entrou no terceiro ano de guerra desde o início da invasão em grande escala da Rússia, a 24 de fevereiro de 2022. O que se esperava ser uma "blitzkrieg" transformou-se numa guerra de desgaste, que já matou dezenas de milhares de soldados ucranianos e mais de 10.000 civis.

PUBLICIDADE

A repórter da Euronews Valérie Gauriat viajou até Kiev e ao Donbass, para testemunhar a forma como a população ucraniana está a lidar com um conflito que se tornou parte da vida quotidiana.

"O meu marido está na zona de combate há dois anos. Durante todo este tempo, só teve 30 dias de férias. Os nossos homens deviam ser substituídos por alguém, deviam ter tempo para descansar. E depois disso, se quiserem voltar, tudo bem", diz Antonina, uma mulher ucraniana.

Num dia chuvoso de fevereiro, Antonina e algumas dezenas de mulheres reuniram-se nas ruas de Kiev para se manifestarem a favor da redução do tempo de serviço dos soldados mobilizados na linha da frente desde os primeiros dias da guerra.

Uma ausência muito sentida, que é tratada de diferentes formas. Todos os sábados, num local mantido em segredo nos arredores da capital ucraniana, grupos de mulheres acompanham sessões de treino militar, sob a égide da "Valquíria Ucraniana".

Uma associação fundada por Daryna Trebukh, após a retirada das tropas russas da região de Kiev, em março de 2022. "Depois do que aconteceu em Bucha e Irpin, as nossas mulheres estavam indefesas, estavam sob ocupação e não sabiam como se proteger. Por isso, decidi criar esta escola de sobrevivência, para ensinar as mulheres a protegerem-se".

Daryna e os formandos esperam uma guerra prolongada. O marido de Kateryna está na linha da frente há dois anos. "A minha filha vai fazer 14 anos dentro de alguns meses, idade em que lhe é permitido começar a treinar militarmente, não com armas verdadeiras, mas com bolas de ataque, por exemplo", diz ao sair de um exercício de tiro. "Gostava que não fosse assim, mas a guerra pode muito bem fazer parte do futuro dela", suspira.

Adaptação à guerra

Adaptar-se à guerra é também o que fazem os estudantes ucranianos. Num dos laboratórios de investigação do prestigiado Instituto Politécnico de Kiev, Ivan, de 20 anos, e a sua equipa estão ocupados a montar uma maca eletrónica que pode ser controlada à distância, para ser utilizada no transporte de soldados feridos para longe da linha da frente. "São precisas três ou quatro pessoas para transportar um soldado ferido com equipamento mas, com isto, basta colocá-lo na maca e afastá-lo à distância", explica Ivan. Para além de participarem no esforço de guerra, os estudantes têm ambições para o futuro. "Estamos a adquirir competências com este projeto. O meu sonho é desenvolver a Ucrânia, criar empresas modernas que produzam coisas novas e competitivas. Temos um enorme potencial", acrescenta.

Um potencial que já impulsionou novos setores de atividade. Um deles são as centenas de fabricantes de drones que surgiram na Ucrânia nos últimos dois anos. Um deles abriu as suas portas às nossas câmaras. Cerca de trinta drones de vigilância e reconhecimento saem da fábrica da Airlogix todos os meses. "Permitem que as nossas forças armadas voem até às linhas inimigas e identifiquem o equipamento inimigo, como o sistema de defesa aérea, a guerra eletrónica, o arsenal, os armazéns, etc.", explica o diretor executivo da empresa, Vitalii Kolisnichenko. "É preciso ser tecnologicamente avançado nesta guerra. Consideramos que os drones são a chave para a nossa vitória". A longo prazo, podem também ser um trunfo fundamental para a futura economia do país, diz Kolisnichenko. "Penso que a Ucrânia acabará por se tornar o centro das tecnologias não tripuladas, para todo o mundo".