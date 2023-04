Uma em cada seis pessoas no mundo afetadas pela infertilidade

Cerca de 17,5% da população adulta no mundo sofre ou já sofreu de infertilidade, estima um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado esta terça-feira.

A doença atinge tanto os países ricos como os pobres, sem grandes variações regionais. Nos países de alto rendimento, a prevalência da infertilidade é de 17,8% e nos de baixo e médio rendimento, é de 16,5%. Conclui-se então que se trata de um grande****problema de saúde pública a nível global.

O relatório revela uma verdade importante: a infertilidade não discrimina. Tedros Adhanom Ghebreyesus Diretor-geral da OMS

A OMS revela ainda que na maioria dos países, os tratamentos de fertilidade são em grande parte pagos pelos doentes, o que geralmente representa encargos financeiros devastadores. Nos países mais pobres, as pessoas gastam uma maior proporção do seu rendimento em tratamentos de fertilidade do que nos países mais ricos.

Pascale Allotey, diretora do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva e Investigação da OMS, acredita que "melhores políticas e financiamento público podem melhorar significativamente o acesso aos tratamentos e proteger as famílias mais pobres".

A infertilidade é a doença do sistema reprodutor masculino ou feminino que se traduz na incapacidade de conseguir uma gravidez após um ano ou mais de relações sexuais desprotegidas.