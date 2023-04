Inundações no meio da guerra

De euronews

Guerra, destruição e inundações... Cerca de duzentos moradores de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, estão a sofrer as consequências do colapso da comporta de um dos lagos da cidade. A água inundou dezenas de casas, levando tudo o que encontro no caminho.

"A máquina de lavar caiu e ficou coberta de lama. Tem lama em toda parte e em tudo: eletrodomésticos, móveis, roupas. Sujidade em toda a parte... No carro do meu marido, no carro do meu avô, na cerca", diz Tetiana, habitante de Kramatorsk.

Vinte pessoas foram retiradas das suas casas e alojadas temporariamente numa escola.

"Claro que estamos preocupados. Agora eles disseram que a água baixou. Se queremos ir para casa, vamos para casa. Tudo que havia em casa está lá, havia muita água. Tudo estava a flutuar. Eu tenho animais e estou preocupada com isso", diz Nadiia Bereza, residente de Kramatorsk.

Os ataques russos danificaram a infraestrutura de abastecimento de água de Kharkiv, causando inundações nalgumas casas. O sistema de drenagem local foi destruído pelos bombardeamentos e alguns moradores não podem mais abrigar-se em caves quando há ataques.