Papa Francisco preside a celebrações da Semana Santa

De euronews

Cinco dias após ter saído do hospital, o Papa Francisco visitou uma prisão juvenil, nos arredores de Roma, para celebrar o rito do lava-pés. Apesar das dificuldades para andar, o Papa lavou os pés a 12 jovens reclusos.

Aos 86 anos de idade, Francisco tem uma agenda cheia de celebrações da Semana Santa.

Antes de ter ido à prisão, o Papa presidiu à missa da Ceia do Senhor na Basílica de São Pedro.

Na homília, embora não tenha falado sobre os escândalos dos abusos sexuais na Igreja Católica e do encobrimento, referiu-se à crise que afeta os padres.

“Agora estou a pensar nalguns de vocês que estão em crise, digamos, que estão desorientados. Tenho em mente esses irmãos, a quem digo: 'Coragem! O Senhor é maior do que as vossas fraquezas, do que os vossos pecados".