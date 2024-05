Cânticos, orações e até manifestações: assim foi a Páscoa dos cristãos ortodoxos

De Euronews

Celebrações na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém tiveram menos peregrinos devido à guerra entre Israel e o Hamas. Em Tbilisi, milhares de georgianos festejaram a Páscoa com um protesto contra proposta de lei que consideram um obstáculo à adesão do país à União Europeia.

PUBLICIDADE

Para a maior parte do Ocidente, a Páscoa foi a 31 de março, mas as igrejas ortodoxas seguem o antigo calendário juliano e assinalaram a resurreição de Cristo no último domingo, 5 de maio. Em período de conflitos no leste Europeu e Médio Oriente, assim foi a Páscoa ortodoxa de domingo.

Jerusalém

Na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, as comemorações pascais deste ano tiveram menos peregrinos devido à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas.

"Dedicamos as nossas orações, hoje, como em qualquer outro dia, e quaisquer outras missas, às pessoas que sofrem em Gaza", disse Natalia Gonscharoba no exterior da Igreja do Santo Sepulcro.

A Páscoa ortodoxa na Cidade Santa acontece após quase sete meses de bombardeamentos israelitas e ofensivas terrestres em Gaza, que mataram mais de 34.500 palestinianos, segundo as autoridades locais, e provocaram uma catástrofe humanitária.

Istambul

Em Istambul, as celebrações ortodoxas da Páscoa tiveram lugar na Catedral de São Jorge.

O Patriarca Ecuménico Bartolomeu I, líder espiritual dos cristãos ortodoxos de todo o mundo, dirigiu uma liturgia na catedral.

Bartolomeu é considerado o primeiro entre iguais entre os patriarcas ortodoxos orientais, o que lhe confere proeminência mas não o poder de um papa católico.

É ele quem supervisiona os ortodoxos gregos e algumas outras jurisdições, embora grande parte do mundo ortodoxo oriental seja autónomo sob o comando dos seus próprios patriarcas.

Tbilisi

Vários milhares de georgianos assinalaram a Páscoa ortodoxa com uma vigília no exterior uma igreja situada em frente ao parlamento na capital, Tbilisi, na noite de sábado.

A vigília foi mais uma manifestação contra a proposta de lei que os críticos consideram uma ameaça à liberdade de imprensa e às aspirações do país de aderir à União Europeia.

Os manifestantes também se aglomeraram ao longo da ampla avenida que dá acesso à zona, muitos deles com bandeiras da Geórgia e da União Europeia.

Um pequeno coro entoou cânticos de Páscoa e ativistas distribuíram comida, incluindo ovos pintados à mão e bolos de Páscoa tradicionais.

Ao contrário do que aconteceu nas manifestações do início da semana, que foram alvo de uma forte repressão policial, o ambiente na vigília foi pacífico.

A proposta de lei do governo georgiano exige que os meios de comunicação social, as organizações não-governamentais e outras entidades sem fins lucrativos se registem como estando ao serviço dos "interesses de uma potência estrangeira" se receberem mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro.

Os manifestantes e a oposição da Geórgia chamam à proposta "a lei russa", uma vez que Moscovo utiliza legislação semelhante para estigmatizar os jornalistas independentes e os críticos do Kremlin.

Belgrado

Centenas de pessoas assistiram à missa da meia-noite em Belgrado, na Sérvia, presidida pelo Patriarca da Igreja Ortodoxa Sérvia, Porfírio, para celebrar a ressurreição de Cristo.