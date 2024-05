Ataque russo faz um morto e 24 feridos na região de Kharkiv no domingo da Páscoa ortodoxa

De Euronews

Cidade de Kharkiv, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Rússia, tem sido alvo frequente dos ataques de Moscovo. Autoridades receiam que se torne o próximo foco da campanha militar da Rússia.

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 24 ficaram feridas em ataques russos no domingo da Páscoa ortodoxa na região da cidade ucraniana de Kharkiv, informaram as autoridades locais.

O governador regional, Oleh Syniehubov, detalhou no Telegram que pelo menos seis pessoas ficaram feridas num ataque com drones no distrito de Osnovyanskyi na madrugada de domingo. Outras 15 pessoas ficaram feridas no mesmo dia num ataque com bombas aéreas ao centro da cidade. A vítima mortal é uma mulher que ficou soterrada debaixo de escombros na aldeia de Monachynivka, a leste de Kharkiv. Outras três pessoas ficaram feridas neste ataque.

Devido às fortes investidas russas no fim de semana, as autoridades reportaram falhas de eletricidade em Kharkiv e nos subúrbios.

Ainda que a Rússia garanta que não ataca alvos civis, os ataque danificou vários edifícios residenciais.

