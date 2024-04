Milhares voltam a manifestar-se na Geórgia contra a lei dos "agentes estrangeiros"

De Euronews com AP

Projeto de lei exige que os meios de comunicação social e as organizações não comerciais se registem como estando sob influência estrangeira se receberem mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro.

Milhares de pessoas, sobretudo estudantes, voltaram a manifestar-se na capital da Geórgia, Tbilisi, no domingo, contra a chamada lei dos "agentes estrangeiros".

Os críticos apelidam-na de "lei russa", uma vez que Moscovo utiliza legislação semelhante para estigmatizar os meios de comunicação social e as organizações consideradas em desacordo com o Kremlin.

"Penso que agora temos a luta mais importante e crucial. Ou salvamos o nosso país agora e mantemos o nosso caminho europeu, ou perdemos a nossa pátria. É isto que sinto atualmente. Mas esta energia e esta fé, o número de jovens que participam no processo, dão-me esperança de que conseguiremos a vitória até ao fim", disse à Euronews a ativista Ana Subeliani.

Apesar da feroz oposição pública, o partido no poder, Sonho Georgiano, parece determinado a avançar com a lei, que tem veto garantido da presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili. Ainda assim, os deputados poderão reverter o veto, se o partido no poder conseguir reunir 76 votos no parlamento.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais já alertaram que a lei poderá obrigar a suspender a integração da Geórgia na União Europeia - o país conseguiu no passado mês de dezembro o estatuto de candidato a membro do bloco europeu.

Para ter luz verde, a lei tem de ser aprovada em três sessões no parlamento. Os protestos nas ruas da Geórgia iniciaram-se há cerca de uma semana, após a primeira sessão de leitura do projeto de lei. A segunda está marcada para terça-feira e os opositores da legislação apelaram aos apoiantes para que se voltem a juntar nas ruas, manifestando o desagrado com a medida desenhada pelo partido no poder.

O governo georgiano, por seu lado, pediu aos que apoiam a nova lei para que se manifestem esta segunda-feira, num sinal de apoio às medidas do executivo.