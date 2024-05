Lei da "influência estrangeira" da Geórgia poderá ser uma fonte de novos problemas para a Europa?

Uma mesma lei, com um nome ligeiramente diferente, foi retirada no ano passado, no meio de grandes manifestações e condenações diplomáticas por parte da UE e dos EUA.

A chamada "lei russa" deverá desempenhar um papel crucial antes das eleições parlamentares de outubro na Geórgia.

O partido no poder, o Georgian Dream, está disposto a reduzir drasticamente o peso político das ONG que têm recebido financiamento do estrangeiro, especialmente da UE e dos EUA.

Através da lei da "influência estrangeira", formalmente definida, o governo georgiano e a maioria parlamentar favoráveis ao Kremlin pretendem obrigar as ONG que recebem mais de 20% de financiamento do estrangeiro a registarem-se como "agentes estrangeiros".

Várias ONG internacionais de defesa dos direitos humanos com presença na Geórgia, incluindo a Transparency International e a Human Rights Watch, serão inscritas num registo público obrigatório e declarar-se-ão como "estruturas financiadas pelo estrangeiro".

Porque é que isto é importante?

Tanto as organizações com ou sem fins lucrativos que recebem financiamento externo e assinam contratos ou acordos legais já estão registadas no Ministério das Finanças como uma medida legal ordinária para efeitos fiscais.

No entanto, de acordo com a nova lei sobre "influência estrangeira", as ONG devem declarar-se como "organismos estrangeiros" e fornecer pormenores sobre quem atribui o financiamento.

Isto levanta imediatamente a questão: se o Ministério das Finanças já dispõe de informações sobre a origem do financiamento, porquê obrigar as organizações a registarem-se novamente e rotulá-las como influenciadas por actores estrangeiros?

De acordo com os críticos da lei, a resposta é simples: em controvérsias jurídicas e políticas, podem ser acusadas de atuar contra o interesse nacional do país onde operam.

Manifestantes agitam uma bandeira nacional da Geórgia enquanto se concentram em frente ao edifício do parlamento em Tbilisi Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Há semanas que centenas de milhares de cidadãos georgianos saem para as ruas de Tbilisi, pedindo ao Governo que retire a lei.

Os manifestantes consideram a definição de "influência estrangeira" demasiado ambígua e a redação parece inadequada para um documento legal de acordo com os princípios do Estado de direito.

Aos olhos da sociedade georgiana, o projeto de lei é incrivelmente semelhante a uma lei que entrou em vigor na Rússia em 2012, quando a Federação Russa iniciou uma repressão das liberdades públicas e dos direitos civis.

Como é que o partido no poder justifica esta medida?

As explicações do partido no poder sobre o objetivo da lei têm ecos inquietantes na opinião pública pró-UE e pró-ocidental.

"O financiamento das ONG, que se apresenta como uma ajuda para nós, serve, na realidade, para reforçar as agências de informação (estrangeiras) e para as levar ao poder", afirmou Bidzina Ivanishvili, o oligarca bilionário presidente e fundador do partido Georgian Dream, no mês passado, no início do processo parlamentar do projeto de lei.

O deputado afirmou ainda que a lei impediria o "partido global da guerra" ocidental de interferir na política da Geórgia.

O bilionário Bidzina Ivanishvili, líder do partido criado por ele, o Georgian Dream, cumprimenta os manifestantes durante uma manifestação de apoio à "lei russa" em Tbilisi, G Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Ivanishvili tem tido uma relação errática com a UE e a Rússia. Quando a sua força política chegou ao poder em 2012, incentivou a candidatura da Geórgia à UE, mas há dois anos o Parlamento Europeu propôs medidas contra Ivanishvili por ter ajudado o Kremlin a evitar as sanções da UE.

A Geórgia é um país candidato à adesão à UE, mas Tbilisi não aderiu às sanções do bloco contra Moscovo.

Zourabishvili como contrapeso

A antiga República Soviética, situada no Sul do Cáucaso, tem tido uma existência geopolítica precária desde a sua independência em 1991.

Foi derrotada numa guerra com a Rússia, em 2008, e o para-Estado da Abcásia, apoiado pelo Kremlin, ocupa atualmente cerca de 20% do seu território. Desde então, os vários governos da Geórgia tiveram de encontrar um equilíbrio entre Moscovo e o Ocidente.

Irakli Kobakhidze, da Georgian Dream, um representante de Ivanishvili, é o atual primeiro-ministro.

De acordo com os manifestantes que se têm oposto à chamada "lei russa", ambos os líderes políticos são pró-russos e estão a trabalhar no interesse do Kremlin.

A Presidente Salomé Zourabishvili é abertamente contra a lei, mas o seu poder de veto é ineficaz se o projeto obtiver a aprovação de 76 deputados, o que permitirá ao parlamento anulá-lo.

Presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, ao centro Shakh Aivazov/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Por sua vez, Zourabishvili transformou-se num garante informal dos compromissos europeus e ocidentais da Geórgia.

Antiga diplomata francesa de origem georgiana, a Presidente distanciou-se de Ivanishvili e começou a adotar uma política independente, entrando em colisão com o executivo.

Com a polarização política interna no seu ponto mais alto, as eleições gerais marcadas para o próximo mês de outubro deverão tornar-se o ponto de viragem da geopolítica georgiana.

A oposição é fraca e dividida, e os cidadãos continuam a juntar-se espontaneamente em comícios de massas pró-UE.

As ONG devem tornar-se os garantes da transparência do processo eleitoral.

Se o presidente cair, o equilíbrio desaparece

A nível institucional, Zourabishvili assumiu a posição crítica mais forte e significativa. No entanto, a partir de dezembro poderá haver um novo presidente.

De acordo com uma alteração constitucional, a eleição do Presidente passou a ser da competência do Parlamento.

Ao comparecerem aos milhares nos protestos em curso, os georgianos estão a demonstrar maciçamente o seu empenhamento na UE em Tbilisi e poderão ser a força motriz que poderá levar o país a virar-se para oeste. No entanto, o partido no poder tentará obter o apoio eleitoral necessário nas zonas rurais.

Existe um risco concreto de a Geórgia perder a sua frágil estabilidade, o que alimentaria ainda mais as actuais tensões entre o Ocidente e a Rússia.

Se um governo abertamente pró-ocidental ganhasse as eleições de outubro, seria um grande revés para o Kremlin no Sul do Cáucaso.