A União Europeia advertiu fortemente a Geórgia contra a aprovação de uma lei controversa sobre "influência estrangeira".

PUBLICIDADE

A legislação exigiria que os meios de comunicação social e as organizações sem fins lucrativos se registassem como "perseguindo os interesses de uma potência estrangeira" se recebessem mais de 20% dos seus fundos do estrangeiro, uma disposição que os críticos dizem que seria explorada para visar e amordaçar vozes independentes.

Proposta pela primeira vez e posteriormente retirada no ano passado pelo partido no poder, Sonho Georgiano, uma versão quase idêntica da lei foi novamente apresentada, suscitando protestos em massa.

Apesar da crescente contestação, o parlamento georgiano avançou com a lei na quarta-feira, com 83 votos a favor e zero contra, numa primeira leitura boicotada pela oposição. Este facto levou Bruxelas a emitir um aviso em termos inequívocos e duros.

"Trata-se de um desenvolvimento muito preocupante e a adoção final desta legislação teria um impacto negativo nos progressos da Geórgia no seu percurso na UE. Esta lei não está em conformidade com as normas e valores fundamentais da UE", afirmaram Josep Borrell, responsável pela política externa do bloco, e Oliver Várhelyi, Comissário Europeu para a vizinhança e o alargamento, numa declaração conjunta.

"A Geórgia tem uma sociedade civil dinâmica que contribui para o êxito do processo de adesão do país à UE. A legislação proposta limitaria a capacidade da sociedade civil e das organizações de comunicação social para atuarem livremente, poderia limitar a liberdade de expressão e estigmatizar injustamente as organizações que proporcionam benefícios aos cidadãos da Geórgia", prosseguiram.

"A UE insta a Geórgia a abster-se de adotar legislação que possa comprometer o caminho da Geórgia para a UE, um caminho apoiado pela esmagadora maioria dos cidadãos georgianos."

O texto era semelhante à mensagem enviada por Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, na terça-feira à noite, em antecipação da votação parlamentar. Michel sublinhou o estatuto de candidato concedido à Geórgia em dezembro passado e disse que a legislação proposta iria fazer descarrilar o processo de adesão, que ainda não começou formalmente.

"Permitam-me que seja claro: o projeto de lei sobre a transparência da influência estrangeira não é coerente com as aspirações da Geórgia à UE e com a sua trajetória de adesão e irá afastar a Geórgia da UE e não aproximá-la", afirmou Michel nas redes sociais.

A Presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, que desenvolveu uma estreita relação de trabalho com Michel e é uma fervorosa defensora da integração europeia, prometeu vetar a controversa legislação se esta chegar à sua secretária. Mas a sua oposição poderá vir a ser ultrapassada por 76 votos.

O mandato de Zourabichvili termina no final deste ano.

A lei polémica foi apelidada de "lei russa" por ter semelhanças com um projeto de lei que o Kremlin introduziu há uma década para silenciar as vozes críticas em todo o país. A Geórgia tem-se debatido durante anos para conter a influência pró-russa, uma questão considerada um importante obstáculo à ambição de longa data do país de aderir à UE.

"É exatamente uma cópia da lei de Putin", disse Zourabichvili à BBC.

"Quem decidiu que esta lei deve ser reintroduzida? Será na Geórgia ou fora das nossas fronteiras? Foi em Moscovo que esta decisão foi tomada? Esta é a principal questão sobre transparência que a população georgiana está a colocar", disse.

Embora o partido Sonho Georgiano apoie a adesão à UE e condene a invasão da Ucrânia, também defende uma política "pragmática" em relação à Rússia.

O primeiro-ministro Irakli Kobakhidze, que é o presidente do partido, diz que a lei é necessária para garantir um "padrão mínimo de transparência" entre as ONG e está em conformidade com "todos os princípios legais básicos". Kobakhidze reuniu-se no início desta semana com os embaixadores da UE, dos EUA e do Reino Unido para discutir as preocupações levantadas pelo projeto de lei.