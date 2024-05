Josep Borrell critica "lei russa" da Geórgia e exige que seja revogada

A declaração do alto representante da diplomacia europeia foi feita 24 horas depois de a lei ter sido aprovada em terceira e última leitura no Parlamento da Geórgia.

PUBLICIDADE

Josep Borrell criticou a Geórgia por ter aprovado a chamada “lei russa” em terceira e última leitura. Numa declaração assinada em conjunto com a Comissão Europeia, Josep Borrell afirma que a legislação é contrária às ambições de adesão da Geórgia à UE e que deve ser eliminada na sua totalidade.

“A adoção desta lei afeta negativamente os progressos da Geórgia na via da adesão à UE. A decisão sobre o caminho a seguir está nas mãos da Geórgia", escrevem.

“Exortamos as autoridades georgianas a retirarem a lei, a manterem-se empenhadas na via da UE e a avançarem com as reformas necessárias”.

A declaração, no entanto, não prevê qualquer retaliação explícita ou consequências para o processo de adesão, que teve início em dezembro, na sequência da declaração da Geórgia como país candidato à UE, cumprindo assim um objetivo há muito ambicionado, mas difícil de alcançar. “A UE está pronta a continuar a apoiar os georgianos que trabalham para um futuro europeu”, lê-se na declaração.

O chefe da política externa tencionava inicialmente emitir um comunicado coletivo criticando a legislação, assinada pelos 27 Estados-membros, logo após a terceira leitura, na tarde de terça-feira.

Mas, segundo os diplomatas em Bruxelas, o plano foi vetado pela Hungria e pela Eslováquia, cujos primeiros-ministros adoptaram políticas pró-Rússia e tendem a resistir a declarações demasiado críticas contra o Kremlin e os seus aliados internacionais. “Um estava a esconder-se atrás do outro”, disse fonte diplomática à Euronews.

Na ausência de unanimidade, a ideia passou a ser que Borrell emitisse uma declaração conjunta com Oliver Várhelyi, Comissário Europeu para a Vizinhança e o Alargamento, como ambos fizeram quando o parlamento georgiano aprovou a lei em segunda leitura. Mas isso atrasou ainda mais a iniciativa devido a alegadas divergências entre os dois. No final, a declaração foi publicada esta quarta-feira às 11:00, quase 24 horas após a conclusão da terceira leitura. Foi assinada com toda a Comissão Europeia.

O atraso foi notável, tendo em conta a grave situação no terreno e a rápida condenação expressa pelos EUA. As publicações de Borrell nas redes sociais sobre a sua viagem a Washington e a guerra entre Israel e o Hamas só aumentaram a frustração pelo silêncio prolongado.

“A UE afirmou clara e repetidamente que o espírito e o conteúdo da lei não estão em conformidade com as normas e valores fundamentais da UE", diz a declaração.

“A liberdade de associação e a liberdade de expressão são direitos fundamentais que estão no centro dos compromissos assumidos pela Geórgia no âmbito do Acordo de Associação e de qualquer processo de adesão à UE".

Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Estónia, Letónia e Islândia aterraram em Tbilisi para mostrar o seu apoio aos manifestantes e reunir-se com a presidente Salome Zourabichvili, que prometeu vetar a lei.

"A lei dos “agentes estrangeiros” é incompatível com as normas da UE. Esta lei não pode ser corrigida, porque está fundamentalmente corrompida", declarou o lituano Gabrielius Landsbergis.

Policiamento inaceitável

De acordo com a nova lei, os meios de comunicação social e as organizações sem fins lucrativos da Geórgia terão de se registar publicamente como “perseguindo os interesses de uma potência estrangeira” se receberem mais de 20% dos seus fundos do estrangeiro. As organizações devem também declarar os rendimentos recebidos e apresentar um balanço financeiro anual.

O Ministério da Justiça da Geórgia estaria encarregado de supervisionar o cumprimento das obrigações e sancionar as infrações.

Desde que o texto foi apresentado, a oposição e a sociedade civil afirmaram que as disposições da lei seriam exploradas para expor, visar e eventualmente amordaçar vozes independentes que se recusassem a seguir a linha oficial do governo.

Muitas ONG que operam no país recebem donativos ocidentais, uma tendência que remonta à transição da república soviética para a democracia. Grupos bem conhecidos, como a Transparência Internacional e a Amnistia Internacional, seriam rotulados de “agentes estrangeiros”.

O primeiro-ministro Irakli Kobakhidze argumenta que a lei “cria fortes garantias de paz e tranquilidade a longo prazo” e ajudará a ultrapassar a polarização política. De forma polémica, Kobakhidze associou as ONG financiadas por estrangeiros a tentativas revolucionárias entre 2020 e 2023, um ponto amplamente desacreditado por Bruxelas e Washington.

O texto foi apelidado de “lei russa” por ter semelhanças com um projeto de lei que o Kremlin introduziu há uma década para silenciar as vozes críticas.

PUBLICIDADE

Para além do contexto legislativo, o governo georgiano tem sido criticado pela sua dura repressão dos manifestantes, que saíram para as ruas para exigir o cancelamento do projeto e a continuação da integração europeia.

Uma sondagem publicada no ano passado revelou que 89% da população da Geórgia apoia a adesão à UE e 80% apoia a NATO. Na mesma sondagem, 87% dos inquiridos apontaram a Rússia como a maior ameaça política e económica.

“A UE está ao lado do povo georgiano e da sua escolha pela democracia e pelo futuro europeu da Geórgia”, afirmaram Borrell e a Comissão.

“A intimidação, as ameaças e os ataques físicos contra representantes da sociedade civil, líderes políticos e jornalistas e suas famílias são inaceitáveis. Apelamos às autoridades georgianas para que investiguem estes atos documentados”.

Antes da terceira leitura, um grupo interpartidário de eurodeputados redigiu uma carta conjunta apelando a Borrell para que prepare sanções contra Kobakhidze e os deputados que apoiaram o projeto de lei. Os eurodeputados pediram também a Várhelyi que canalize fundos adicionais para a sociedade civil georgiana e que se abstenha de iniciar conversações de adesão enquanto a legislação controversa estiver em vigor.