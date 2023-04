Ataque na Cisjordânia mata duas mulheres de nacionalidade britânica

De Euronews

Duas irmãs foram mortas e a mãe ficou gravemente ferida, na sequência de um ataque num colonato israelita na Cisjordânia, esta sexta-feira. O suspeito, um homem palestiniano, abriu fogo sobre o carro em que se deslocavam provocando uma colisão.

De acordo com as autoridades israelitas, as vítimas mortais tinham 15 e 20 anos e, tal como a mãe, eram imigrantes de nacionalidade britânica.

O ataque aconteceu apenas algumas horas depois de Israel ter bombardeado alegadas posições do Hamas no sul do Líbano e na Faixa de Gaza, em retaliação ao disparo de rockets por parte do grupo islamista.

A escalada de tensão tem sido evidente também em Jerusalém

Ainda esta semana, em mais de uma ocasião a polícia israelita invadiu a mesquita de Al-Aqsa, recorrendo a granadas para atordoar e balas de aço revestidas de borracha contra os fiéis.

O monumento sagrado acolhe por estes dias centenas de homens que ali se dirigem para as orações do Ramadão. Após a retirada à força, também o acesso à mesquita foi restringido.

A Cidade Velha é actualmente palco de celebrações religiosas para muçulmanos, judeus e cristãos,