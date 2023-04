Cereais ucranianos em cima da mesa em Ancara

De euronews

A visita de dois dias do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, à Turquia começou com um jantar de trabalho com o homólogo turco Mevlüt Çavuşoğlu. Em cima da mesa estão a situação em Nagorno-Karabach e o caminho para a paz na Ucrânia mas o prato forte do menu é a exportação dos cereais ucranianos.

Ancara tenta convencer Moscovo a prolongar o acordo que estabelece a criação de um corredor de segurança no Mar Negro, a Rússia está reticente por considerar que continuam a existir obstáculos à exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos.

Em Moscovo, a detenção do norte-americano Evan Gershkovich deu origem a um novo braço-de-ferro com Washington. A diplomacia russa não perdeu tempo a avisar a nova embaixadora dos Estados Unidos em Moscovo, Lynne Tracy, que não valia a pena e não fazia sentido pressionar a justiça russa.

O primeiro jornalista norte-americano a ser detido na Rússia por espionagem desde a guerra fria vai ser ouvido em tribunal a 18 de abril.