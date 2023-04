Espiral de violência chega ao Líbano

De euronews

Olho por olho, dente por dente. A violência cresce em espiral entre Israel e os territórios palestinianos e chegou esta noite ao Líbano. Israel lançou uma série de ataques contra o que disse serem fábricas de armamento do Hamas não só na Faixa de Gaza, mas também no sul do Líbano, onde a organização terrorista tem uma forte influência junto dos campos de refugiados palestinianos.

O ataque israelita surgiu em resposta a uma chuva de rockets, na sua maioria intercetados pela cortina de ferro israelita, disparados a partir de território libanês. As Forças Armadas israelitas culpam o Hamas pelo ataque e sugerem que este teve luz verde do Hezbolla.

Benjamin Netanyahu prometeu que os inimigos de Israel pagariam um preço elevado e garantiu que apesar das profundas divisões internas que se vivem atualmente na cena política israelita, todos estavam unidos nesta questão.

A espiral de violência foi espoletada pelos confrontos na mesquita de al-Aqsa, numa altura que Jerusalém tenta conciliar da melhor forma as celebrações do Ramadão e da Páscoa.