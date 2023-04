EUA enviam submarino de mísseis teleguiados para o Médio Oriente

De euronews

Estas fotografias mostram um submarino americano com mísseis teleguiados a passar pelo Canal do Suez, a caminho do Mar Vermelho. O USS Florida é capaz de transportar até 154 mísseis Tomahawk.

A divulgação foi feita pela Marinha norte-americana, o que é raro acontecer. O porta-voz da Quinta Frota não revelou qual é a missão do submarino, mas parece ser uma demonstração de força em relação ao Irão.

Uma delegação diplomática saudita chegou a Teerão este sábado para preparar o regresso dos seus diplomatas ao Irão.