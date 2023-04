De Euronews

Começaram a ser imprensas as novas notas com o rosto do rei Carlos III de Inglaterra. No entanto, só deverão estar em circulação em meados do ano que vem.

O retrato do rei será a única alteração na configuração das notas de 5, 10, 20 e 50 libras esterlinas.

As notas atuais, com o rosto de Isabel II, continuarão em circulação.

Serão gradualmente substituídas à medida que se tornarem gastas ou ficarem danificadas.