Israel ataca alvos na Síria

De euronews

Um domingo de Páscoa em alerta máximo no Médio Oriente. Israel lançou vários ataques aéreos em território sírio durante a madrugada em resposta a tiros de "rockects" lançados contra o território ocupado nos Montes Golã.

Telavive acusa o Hamas de estar na origem dos foguetes disparados da Faixa de Gaza e do Líbano nos últimos dias.

Entretanto, o líder do movimento de resistência islâmica, Ismail Haniyeh, reuniu-se este domingo em Beirute com o dirigente do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

A tensão está ao rubro na região. Na quarta-feira a polícia israelita invadiu a Mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado para o Islão.

Na sexta-feira dois atentados anti-israelitas mataram um turista italiano em Telavive e duas irmãs israelitas de origem britânica, na Cisjordânia.