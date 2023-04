Nova noite de violência na mesquita de al-Aqsa

De euronews

A violência regressou à mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e pela segunda noite consecutiva a polícia israelita irrompeu pelo templo islâmico para ordenar a sua evacuação. De acordo com as forças policiais, dezenas de jovens tentaram barricar-se no interior da mesquita armados com pedras e fogo-de-artifício, a comunidade islâmica acusa a polícia de invadir o templo enquanto decorriam as orações. Seis pessoas ficaram feridas.

O mais recente episódio de violência surge menos de 24 horas depois de a polícia ter agredido e retirado mais de 350 pessoas da mesquita, acusando-as de serem agitadores mascarados com o objetivo de se barricar no local de culto.

Como resultado, militantes da Palestina dispararam nove rockets para território israelita, Israel respondeu com ataques ao que disse serem fábricas de armamento na Faixa de Gaza.

A escalada de violência já motivou uma reunião de urgência da Liga Árabe, que teme uma repetição dos acontecimentos de 2021, quando os confrontos na esplanada das mesquitas deram origem a uma guerra de dez dias entre Israel e os Territórios palestinianos.

A situação em Jerusalém é particularmente tensa atualmente devido à sobreposição entre o Ramadão dos muçulmanos, a Páscoa judaica e a Semana Santa dos católicos.