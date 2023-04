De euronews

O Papa Francisco presidiu este sábado as celebrações da vigília pascal na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O líder da igreja católica voltou assim a aparecer em público depois de ter falhado as cerimónias da Via Sacra, na sexta-feira, devido ao frio intenso que se fazia sentir.

Recorde-se que há pouco mais de uma semana o Papa Francisco esteve alguns dias internado numa unidade hospitalar de Roma com uma bronquite.