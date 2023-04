Prosseguem as buscas por sobreviventes em Marselha

De Euronews

Os bombeiros continuam a luta contra o tempo para encontrar sobreviventes, mais de 48 horas após o colapso de um edifício no centro de Marselha, no sul de França.

Até agora, foram encontrados seis corpos mas duas pessoas continuam desaparecidas.

O comandante Pascal, chefe das operações de salvamento explica: "Continuamos a limpar e a procurar na esperança de encontrar vítimas. É isso, sem descanso, continuamos à procura, continuamos com esperança".

Os residentes das áreas adjacentes à Rua Tivoli, onde o edifício ruiu, levam pertences que lhes permitam permanecer fora de casa enquanto os peritos estão a avaliar o "estado dos edifícios".

Richard Lelong, residente na rua paralela à Rua Tivoli diz: "No início, foi-nos dito para levarmos coisas para um dia e tivemos cinco minutos para sair de casa. Agora voltámos para ir buscar as nossas coisas porque não sabemos quanto tempo isto vai durar. Pode durar uma semana, pode durar... O tempo que os peritos demorarem a vir e ver o estado dos edifícios".

Entretanto, os residentes, em choque, prestam tributo às vítimas. Na segunda-feira à noite foi realizada uma vigília de oração numa igreja perto do local da explosão.

Ainda não está claro o que causou o colapso do edifício, mas os peritos não excluem a possibilidade de se tratar de uma fuga de gás.

Foi aberto um inquérito por homicídios involuntários.

Segundo o jornal regional "La Provence", as vítimas serão um casal octogenário, uma mulher de 89 anos, um outro casal septuagenário, um jovem casal nos trinta anos que tinha comprado recentemente um apartamento no prédio e uma mulher septuagenária que tinha dois apartamentos no prédio, um dos quais arrendava na Airbnb. As autoridades desconhecem se havia ocupantes no apartamento este fim de semana da Páscoa.