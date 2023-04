Biden elogia compromisso entre a União Europeia e o Reino Unido

De Euronews

Joe Biden levou palavras de encorajamento e ofertas de investimento na sua visita à Irlanda do Norte para assinalar o 25.º aniversário do acordo de paz da Sexta-Feira Santa.

Após uma reunião informal com Rishi Sunak, o presidente dos Estados Unidos expressou o seu apoio ao acordo de compromisso do primeiro-ministro britânico com a União Europeia sobre as relações comerciais com a Irlanda do Norte.

"A vossa história é a nossa história, e ainda mais importante, o vosso futuro é o futuro da América", disse Biden. "Hoje, Belfast é o coração pulsante da Irlanda do Norte e está prestes a impulsionar investimentos de oportunidades económicas sem precedentes de comunidades de todo o Reino Unido, da Irlanda e dos Estados Unidos", sublinhou o presidente, acrescentando que “a paz e a oportunidade económica andam lado a lado".

Em Belfast, Joe Biden expressou a esperança de que a Irlanda do Norte "não volte" a uma era de violência. “O acordo é algo que une Washington, que une a América", disse Biden num discurso na Universidade Ulster.

Na sua primeira visita presidencial à Irlanda do Norte, salientou que o investimento americano pode ajudar a alimentar o crescimento económico - especialmente se os políticos fraturados de Belfast resolverem o impasse que colocou o governo em pausa.