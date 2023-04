Primeiro dia da visita de Joe Biden à Irlanda

De Euronews

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Belfast na terça-feira à noite, no início da sua visita de quatro dias à Irlanda do Norte e à República da Irlanda.

Biden foi recebido pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, ao sair do Air Force One, no Aeroporto Internacional de Belfast.

O presidente dos EUA está na Irlanda do Norte para assinalar o 25º aniversário do Acordo de Sexta-feira Santa que trouxe a paz à parte norte da Irlanda.

Os EUA ajudaram a negociar o fim da violência sectária, frequentemente brutal, que matou milhares de pessoas durante três décadas. A Casa Branca saudou o "tremendo progresso" desde a sua assinatura em 1998.

Uma enorme operação de segurança foi montada para a receção do presidente norte-americano e família. A polícia de Belfast está em alerta máximo, com várias ruas da cidade cortadas.

Joe Biden faz, esta quarta-feira, um discurso na nova Universidade do Ulster. Para o presidente dos EUA a principal prioridade é "assegurar que os acordos irlandeses e o Acordo de Windsor se mantenham, para manter a paz". Espera-se que fale sobre a forma como a administração norte-americana poderá apoiar a frágil economia da Irlanda do Norte.

Apesar de ser de comemoração de duas décadas e meia de paz, a visita é ensombrada pelo facto de o governo de poder partilhado da Irlanda do Norte não estar a funcionar. O executivo está bloqueado desde que o Partido Democrático Unionista (DUP) - um dos maiores partidos do parlamento de Stormont - se retirou em protesto contra as regras comerciais pós-Brexit para a Irlanda do Norte.

Antes do dicurso na universidade, Biden vai encontrar-se com cada um dos líderes dos cinco principais partidos políticos da Irlanda do Norte.

Segundo o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, John Kirby, que está a viajar com o presidente, Biden traz duas mensagens essenciais: "Parabéns pelos 25 anos do Acordo da Sexta-feira Santa, que trouxe paz e prosperidade sem precedentes (...) e a importância de se trabalhar em políticas comerciais e económicas que beneficiem todas as comunidades, bem como os Estados Unidos".

Joe Biden mostra grande entusiasmo com esta visita, não só pelo compromisso dos EUA em ajudar a "preservar a paz e encorajar a prosperidade", mas porque é a ocasião de visitar as terras da sua origem e encontrar alguns familiares.

A viagem a Belfast é a primeira etapa de uma estadia de quatro dias na Irlanda. O presidente dos EUA é acompanhado pela sua irmã, Valerie, e o seu filho, Hunter.

De Belfast, Joe Biden parte para Dublin para uma visita de três dias, com um discurso previsto no parlamento da República da Irlanda.