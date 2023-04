Violência na Irlanda do Norte antes da chegada de Joe Biden

De Euronews

Belfast está em alerta máximo para receber Joe Biden. O presidente norte-americano é esperado na Irlanda do Norte, esta terça-feira, para a celebração dos 25 anos dos Acordos de Sexta-feira Santa.

Mas na capital irlandesa, o ambeiente está longe de ser pacífico. Agentes da polícia foram atacados com cocktails molotov, durante uma parada republicana não anunciada. Dias antes o nível de alerta terrorista tinha já sido aumentado para “severo”, numa antecipação de episódios de violência.

Biden é um dos dirigentes que vai celebrar em Belfast os 25 anos de paz, em representação dos Estados Unidos da América (EUA).

Os Acordos de Sexta-feira Santa foram negociados com o apoio do presidente norte-americano de entâo, Bill Clinton, acabando por ser assinados em 1998, pelos primeiros-ministros britânico Tony Blair e irlandês .

Apesar da atual crise política, o documento veio pôr fim a três décadas de conflitos entre unionistas protstantes e católicos republicanos.

A viagem do chefe de Estado norte-americano representa também uma reaproximação dos EUA à Irlanda do Norte, que desde 2013 não recebeu nenhum presidente do país, após a visita de Barack Obama.

Depois das celebrações em Belfast, Joe Biden, que é de ascendência irlandesa, segue para a República da Irlanda, onde ficará até 14 de abril.