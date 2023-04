De Eronews

Três executivos do Banco Internacional de Investimento, baseado em Budapeste - dois cidadãos russos e Imre Laszlóczki, vice-presidente do banco e antigo embaixador húngaro no Cazaquistão e no Azerbaijão -, foram colocados na lista de sanções dos Estados Unidos, anunciou o embaixador norte-americano, David Pressman.

"Desde que esta entidade controlada pela Rússia se mudou da Rússia para Budapeste, em 2019, o governo dos Estados Unidos tem contactado o governo húngaro em numerosas ocasiões para registar a preocupação com os riscos que a sua presença na Hungria representa para a aliança da NATO. (...)", referiu o embaixador.

Com este anúncio, os Estados Unidos da América (EUA) estão a demonstrar que "tomaremos medidas e respostas às escolhas da Hungria e que limitaremos o acesso da Rússia e de pessoas russas sancionadas ao sistema financeiro internacional", disse.

Segundo os EUA, o Banco Internacional de Investimento é uma fachada para os serviços secretos russos, e a Hungria concedeu imunidade diplomática aos seus funcionários. Os proprietários europeus do banco (Eslováquia, Roménia, Bulgária, entre outros) retiraram-se do projeto, deixando a Hungria como o último interveniente de entre os Estados da União Europeia.

Após este anúncio, alguns manifestantes reuniram-se no exterior da embaixada dos EUA, com cartazes onde se podia ler: "Russos vão para casa".

A última tensão nas relações EUA-Hungria foi causada pelo apoio financeiro da embaixada dos EUA a uma campanha de cartazes que traçava paralelos entre a revolução húngara de '56 (suprimida pela União Soviética) e a guerra ucraniana contra a agressão russa.

O governo húngaro descreveu a campanha como sendo pela guerra, em oposição à posição "pela paz" da Hungria. O governo de Viktor Orban pede um cessar-fogo imediato e conversações de paz, mas nega que isso significaria, necessariamente, que a Ucrânia teria de ceder território ao agressor.