Joe Biden discursa no Parlamento da Irlanda

De euronews

Momento histórico no Parlamento da Irlanda, que recebeu o presidente norte-americano Joe Biden como um dos seus. É o terceiro ocupante da Casa Branca a discursar perante a Câmara, mas o único com forte ascendência irlandesa. Os seus tetravós nasceram neste país e Biden sempre fez questão de sublinhar as suas origens irlandesas e católicas.

"Os valores que partilhamos permanecem até hoje no centro da nossa parceria histórica entre os nossos povos e nossos governos. Como nações, passamos por dificuldades e divisões, mas também encontrámos consolo e simpatia uma na outra", disse Biden.

Antes de discursar no Parlamento, o presidente dos EUA reuniu-se com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, que quis saber da sua viagem à Irlanda do Norte para assinalar os 25 anos do Acordo de Sexta-feira Santa, que pôs fim a décadas de violência.

Em Dublin, Joe Biden reuniu-se também com o presidente irlandês, Michael Higgins. O presidente dos Estados Unidos plantou uma árvore na residência de Higgins e tocou a campainha da paz, inaugurada em 2008 no 10º aniversário do Acordo de Sexta-feira Santa.