De Euronews

Na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, vários ativistas anti-nuclear começaram-se a preparar para o Dia D.

Este sábado querem assinalar a data em que a Alemanha fecha as três últimas centrais nucleares do país.

Há décadas que defendem o fim do recurso ao nuclear no país que apesar de tudo ainda trava outra luta: onde colocar o lixo nuclear.

“Pensamos que é muito errado usar uma tecnologia de alto risco que não podemos controlar com certeza e também é errado o fato de não termos armazenamento temporário, para não falar do armazenamento final”, sublinhou, em entrevista à Euronews, Martina Gremler, relações públicas da Federação Alemã para o Ambiente e Conservação da Natureza (BUND).

O uso de energias renováveis aumentou significativamente desde que a Alemanha decidiu parar de usar as centrais nucleares.

O colapso dos reatores nucleares em Fukushima, no Japão, em 2011, aumentou as preocupações com a segurança na Alemanha, mesmo entre os ex-apoiantes do nuclear.

Foi então que o governo anterior anunciou que as centrais seriam fechadas até o final de 2022.

O prazo acabou por ser adiado depois de a guerra na Ucrânia gerar grandes preocupações sobre o acesso e o aumento dos preços da energia.

Os críticos da decisão dizem que a energia nuclear doméstica pode ser usada para diminuir os custos para as indústrias alemãs. Também referem que é preciso aumentar o uso de outras energias renováveis, mas lembram que demorará muito tempo até que consigam dar totalmente resposta às necessidades do país.

“A energia renovável desempenhará um grande papel na Alemanha. A minha preocupação é que isso leve tempo. Precisamos de uma quantidade enorme de energia, dada a transformação a que estamos a assistir. Construir a capacidade de que precisamos levará anos, na minha opinião, provavelmente uma década”, referiu Klaus Wiener, deputado democrata-cristão.

Para os ativistas anti-nuclear, o encerramento das centrais nucleares, este sábado, é uma grande conquista.

Insistem que continuarão a lutar contra os investimentos financeiros em energia nuclear na Europa.

"Em vez de gastar dinheiro em centrais nucleares e produzir mais lixo nuclear, devemos investir esse dinheiro no desenvolvimento de energias renováveis. É melhor e mais limpo", ressalvou Martina Gremler à Euronews.

No sábado, estão previstas manifestações perto das três centrais nucleares em toda a Alemanha.