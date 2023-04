Confrontos armados em Cartum

De Euronews

A capital do Sudão, Cartum, assistiu a violentos confrontos este sábado entre as forças paramilitares e o exército. Há registo de combates noutros pontos do país, o que levanta receios de uma onda de instabilidade a nível nacional.

As milícias acusam os militares de terem desencadeado um ataque a uma base no sul de Cartum. Por outro lado, anunciam ter tomado o controlo do aeroporto da cidade, obrigando ao desvio dos voos previstos, e dizem ter mesmo ocupado o palácio presidencial.

Ao que tudo indica, está em causa um braço de ferro entre o general Abdel Fattah al-Burhane, no poder atualmente, e as forças dirigidas por outro general, Mohamed Hamdane Daglo.