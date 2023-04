Estratégia em Bakhmut decide-se ao milímetro

O Ministério britânico da Defesa diz que "há uma possibilidade concreta da Rússia ter reduzido o número de tropas e estar a diminuir a acção ofensiva em torno da cidade de Donetsk, muito provavelmente para desviar recursos para o sector de Bakhmut".

É lá que as forças russas também estão a intensificar o uso de artilharia pesada e ataques aéreos, de acordo com o comandante das forças terrestres da Ucrânia

Segundo o Ministério britânico da Defesa, a linha da frente em Bakhmut acompanha em grande parte a principal linha ferroviária. A Ucrânia está a segurar de modo geral o espaço russo do sul ao longo da linha da Rua Korsunskovo, a antiga estrada principal a oeste da cidade.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), imagens geolocalizadas a 16 de Abril mostram que as forças do Grupo Wagner avançaram a norte da rota Kostyantynivka-Chasiv Yar-Bakhmut ao longo da linha ferroviária principal em Bakhmut.

O comandante das forças terrestres da Ucrânia afirma que os soldados ucranianos infligem perdas significativas ao inimigo e abrandam significativamente a sua ofensiva.

Para ambos os lados, a ordem exacta de qualquer movimentação importante das suas unidades em redor de Bakhmut tornou-se uma questão crítica, com a Ucrânia a querer despoletar uma força ofensiva enquanto a Rússia pretende revitalizar uma força operacional de reserva.

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, tentou justificar os lentos avanços de Wagner dentro de Bakhmut, numa tentativa de pressionar o Ministério russo da Defesa a fornecer a Wagner munições de artilharia, de forma consistente e adequada.

O ISW diz que Prigozhin está aparentemente a recuperar algum crédito junto do Presidente russo, provavelmente como resultado da incapacidade dos militares russos convencionais de cumprirem as tarefas que Putin lhes tinha atribuído durante a ofensiva de inverno no Donbass.