Israel celebra Dia da Lembrança do Holocausto

As sirenes soaram e Israel parou. Os carros e os autocarros encostaram, as pessoas saíram dos veículos, baixaram a cabeça e aguardaram.

Esta terça-feira de manhã, os israelitas fizeram dois minutos de silêncio em memória dos seis milhões de vítimas judaicas do Holocausto.

O presidente e o primeiro-ministro de Israel participaram numa solenidade no museu Yad Vashem, para assinalar este Dia da Lembrança do genocídio dos judeus pelos nazis.Os líderes do Estado colocaram coroas de flores sobre o memorial da Revolta do Gueto de Varsóvia em 1943.

As cerimónias oficiais começaram na noite de segunda-feira, quando seis sobreviventes do Holocausto acenderam tochas em memória dos que morreram.

Deixemos estes dias sagrados - desde hoje [esta segunda-feira] à noite até ao Dia da Independência [26 de abril] - acima de qualquer disputa. Isaac Herzog Presidente de Israel

O chefe do Estado de Israel discursou e apelou à união do povo. Desde o início do ano, os israelitas têm-se revoltado contra a reforma judicial que o governo quer implementar e que lhe daria mais poder.