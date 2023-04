De Euronews

Um incêndio matou pelo menos 29 pessoas num hospital de Pequim e obrigou a que dezenas de pessoas fossem retiradas, noticiou a imprensa estatal chinesa.

Algumas pessoas presas no edifício de vários andares improvisaram cordas amarrando lençóis e fugiram através das janelas, enquanto outras procuravam refugio empoleirando-se nas unidades de ar condicionado no exterior do edifício.

O incêndio deflagrou na ala leste do Hospital de Changfeng da capital chinesa. A causa do incêndio está a ser investigada.

12 pessoas foram detidas, incluindo o diretor do hospital.