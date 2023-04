Budapeste enche-se de bicicletas nas comemorações do Dia da Terra

De Euronews

No Dia da Terra, Budapeste encheu-se de ciclistas. Foram cerca de 15 mil a circular pela capital húngara este sábado.

O embaixador holandês deu o tiro de partida para a marcha na Praça dos Heróis e depois percorreu o cais do rio Danúbio rumo à Ilha Margarida.

Os ciclistas pediram uma cidade mais verde, com espaços urbanos mais adequados para bicicletas e não apenas uma rodovia movimentada para carros e camiões.

As estradas de Budapeste foram projetadas com foco em carros e durante décadas os ciclistas tiveram dificuldade em circular.

Mas a mentalidade mudou, principalmente com o atual autarca verde. Mesmo o antecessor, um conservador, desenvolveu a rede de ciclovias.

Desde este sábado e durante todos os fins de semana e até ao final do verão, a margem do rio Danúbio será devolvida a pedestres, atletas, ciclistas e famílias com carrinhos de bebé.