Conselho da Europa homenageia opositor russo Kara-Murza

De euronews

O Conselho da Europa prestou homenagem, esta segunda-feira, ao opositor russo Vladimir Kara-Murza, condenado na semana passada a 25 anos de prisão. Outros presos políticos russos e bielorrussos também foram homenageados.

A mulher do opositor russo, Evgenia Kara-Murza, esteve presente na cerimónia: "Obrigada por me darem esta plataforma fantástica para que eu possa continuar a garantir que a voz do meu marido é ouvida, aconteça o que acontecer, porque é isso que o regime quer fazer: silenciar essas vozes e não vou deixar isso acontecer".

Crítico do Kremlin, Kara-Murza foi sentenciado, no passado dia 17, por um tribunal moscovita a 25 anos de prisão pelos crimes de traição, de espalhar notícias falsas sobre o exército russo e de liderar "uma organização indesejável".

Kara-Murza diz ter sido envenenado duas vezes.