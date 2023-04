Bombardeamento russo em Kupyansk faz um morto e 10 feridos

De Euronews

Pelo menos uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas num alegado bombardeamento russo sobre a cidade de Kupyansk, na região de Karkhiv, no nordeste da Ucrânia.

O Presidente Volodymyr Zelenskyy partilhou pelas redes sociais uma mensagem revelando o balanço de vítimas num ataque que terá atingido o museu de História de Kupyansk.

Zelenskyy ameaçou responsabilizar "sem misericórdia" os "culpados" destes alegados "crimes de guerra".

As autoridades ucranianas partilharam imagens recolhidas de forma amadora do resultado do alegado bombardeamento.