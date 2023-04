Seca deixa Espanha e Itália em agonia

De euronews

Por esta altura do ano, os campos de arroz da Andaluzia deviam estar viçosos e verdejantes. Em vez disso, o cenário é desolador. A região atravessa a pior seca em três décadas e as previsões meteorológicas apontam para uma subida da temperatura, com calor que devia fazer-se sentir em julho a chegar em abril.

Há já vários anos que a agricultura local agoniza com falta de água. Eduardo Vera Canuto é um dos 890 mil agricultores afetados no país, sublinha que há já cinco campanhas que sofrem com o problema e que esta será a sexta.

A grave seca levou o governo espanhol a pedir a Bruxelas para desbloquear fundos de emergência para o desenvolvimento agrícola.

Em Itália, a situação não é muito diferente. O maior rio do país, o Pó, apresenta atualmente um caudal típico do verão, o mais baixo em trinta anos para o mês de abril.

O ano passado, a Itália já tinha sofrido a pior seca em setenta anos e de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, este tipo de fenómenos vai tornar-se cada vez mais frequente.