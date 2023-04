Temperaturas quase nos 40 graus em Espanha

De Euronews

As temperaturas em Espanha estão a bater recordes para o mês de abril. Governo pondera ativar os planos de prevenção do calor já a partir de 15 de maio

Temperaturas a rondar os 40° no mês de abril é um recorde de que não havia memória na Península Ibérica.

Esta quinta-feira, em algumas regiões de Espanha, os termómetros chegaram perto dos 39°, como os 38,7 graus de Córdoba, às 15 horas, ou os 37,8 de Sevilha.

A agência meteorológica espanhola, AEMET disse que este mês provavelmente será o abril mais quente desde que os registos começaram. As temperaturas estão entre 10 e 15 graus acima da média desta época do ano.

Temperaturas dignas de um mês de julho, que fazem as populações temerem a chegada do verão.

Um homem comenta: "É como o verão. Quando o verão chegar, teremos muito sofrimento. Além disso, há cada vez menos água."

Uma mulher afirma: "Este mês deveria estar a chover, não isto. Nem quero imaginar no verão".

As ondas de calor estão a tornar-se mais precoces e mais frequentes. As autoridades espanholas estão a considerar antecipar a ativação dos planos de prevenção do calor para 15 de maio, para lidar com as altas temperaturas que se adivinham.

Além do calor, uma seca intensa está a destruir a agricultura espanhola. O ano passado foi o mais quente e este não augura nada de bom.

Em Portugal, registou-se, esta semana, a terceira onda de calor deste mês de abril. No centro e sul houve locais que chegaram aos 35 graus.