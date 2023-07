Vaga de calor e chuvas torrenciais na Roménia

De Nara Madeira com

Temperaturas chegam aos 39 graus na Roménia durante o dia, mas à noite caíram chuvas torrenciais que provocaram inundações.

No Sul e Oeste da Roménia, incluindo na capital do país, Bucareste, as temperaturas atingiram os 39 graus Celsius e permanecerão elevadas, pelo menos, até quinta-feira.

Ao calor, durante o dia, sucedem-se noites de chuvas torrenciais e humidade também elevada.

Em algumas localidades as populações ainda estão impossibilitadas de utilizar os poços, devido às inundações. A Direção de Saúde Pública estava a fazer testes à água.

Os meteorologistas anunciam tempo mais ameno para o final da semana mas o calor regressa, em força, logo a seguir.