Temperaturas globais devem bater recordes nos próximos 5 anos

De euronews

O alerta é da Organização Meteorológica Mundial, no seu relatório anual sobre o estado do clima.

As temperaturas globais devem atingir níveis recorde nos próximos cinco anos, por causa dos gases com efeito de estufa e do fenómeno El Niño. O alerta é da Organização Meteorológica Mundial, no seu relatório anual sobre o estado do clima.

Segundo o relatório, há 66% de probabilidades da média anual de aquecimento ultrapassar 1.5ºC entre 2023 e 2027 e 98% de probabilidades de pelo menos um dos próximos cinco anos ser o mais quente já registado.

Em conjunto, o El Niño e as alterações climáticas vão impulsionar o aumento da temperatura global.

Prevê-se que o aquecimento do Ártico seja três vezes mais alto que a média global.

A Organização Meteorológica Mundial frisou que a marca de 1.5ºC, especificada no Acordo de Paris, não vai ser ultrapassada permanentemente, mas que este limite vai ser excedido com maior frequência no futuro.

Temperaturas mais altas poderão ter impacto na saúde, segurança alimentar, gestão da água e meio ambiente, pelo que o mundo tem de estar preparado.

O relatório pretende estimular a discussão sobre a priorização de novas iniciativas para proteger as pessoas de climas cada vez mais extremos.

No ano passado, a média de temperatura global foi de 1.15ºC acima da média registada entre 1850 e 1900.