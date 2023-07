Europa em alerta com vaga de calor

De Euronews

Com as temperaturas a subir na Europa, multiplicam-se os alertas sanitários no continente.

Para vários países europeus, a semana começou com os termómetros a aproximar-se dos 40°. E apesar de os conselhos médicos serem conhecidos, as autoridades dizem que nunca é demais repetir: proteção contra o sol, beber muita água são essenciais. Mas, nas horas de mais calor, o melhor é mesmo ficar em casa.

França

As altas temperaturas podem ser habituais nesta altura do ano, mas os picos de calor no leste de França levaram as autoridades a decretar para esta segunda-feira alerta laranja em sete departamentos da região.

A vigilância aconselha-se, em particular para pessoas mais sensíveis ou expostas aos raios solares.

Alemanha

Também na Alemanha, os termómetros a atingir os 38° parecem não dar tréguas. Na hora de refrescar, rios e lagos podem ser uma boa opção, mas há cuidados a ter especialmente quando o calor aperta.

Kai Müller é nadador-salvador e alerta para "as insolações, as queimaduras solares, mas também, ao entrar na água, não dar tempo para arrefecer e as diferenças de temperatura serem demasiado grandes".

Polónia

Uma massa de ar quente vindo de África fez também os termómetros disparar em algumas regiões da Polónia, atualmente no nível mínimo de alerta, com temperaturas acima dos 30°.

Mas, mais uma vez, as autoridades alertam para os riscos de combater o calor com uma ida ao lago. Só este sábado, foram registadas seis mortes por afogamento. As causas estão geralmente relacionadas com nadar em zonas não vigiadas, excesso de confiança e ingestão de álcool antes de entrar na água.

Itália

O calor africano está também a afetar várias regiões de Itália.

Para os que gostam ou têm de passar os tempos livres na cidade, a vida pode parecer mais complicada.

A rondar os 40°, Roma convida habitantes e turistas a refrescarem-se em fontes e através de aspersores na rua.